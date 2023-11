Nuñez-perle sendte Liverpool videre i ligacupen

Liverpool har vunnet ligacupen ni ganger, sist i 2022. Bournemouth har aldri gått til topps i turneringen som startet i 1960. Alex Scott slo et flott hjørnespark som gikk gjennom hele feltet. På bakerste stolpe sto Kluivert og hadde få problemer med å score. Gleden varte bare i ti minutter før Nuñez ble matchvinner.3.-divisjonslaget Saarbrücken sjokkerte Bayern München og vant 2-1 i den tyske cupen onsdag. Vinnermålet kom langt inne i overtiden.

Like før pause utlignet Patrick Sontheimer, og stillingen sto seg til seks minutter på overtid, da Gaus sendte hjemmelaget til himmels. Martin Ødegaard startet ligacup-kampen på benken, i et oppgjør Arsenal tapte 1-3 mot West Ham. Nordmannen ble byttet inn etter 79 minutter og scoret på overtid.

– Vi hvilte ham her om dagen, så det handler om hvor lenge vi hviler ham og hvordan vi styrer minuttene og rytmen han trenger for å være på sitt beste, sa spanjolen på en pressekonferanse tirsdag. Snarøya-gutten hadde virkelig kniven på strupen foran turneringen. I tillegg til å skulle forsvare sin plass blant de ti beste spillerne i verden, sto det også om viktige poeng i jakten på å nå ATP-sluttspillet i Torino.Ørjan Nyland holdt nullen og hjalp Sevilla videre i cupen. Her fra mesterligakampen mot Arsenal forrige uke.

Jørgen Strand Larsen var ubenyttet reserve da Celta vant 4-0 over Turégano. Jonathan Bamba scoret to ganger i første omgang. Han ble byttet ut med Carles Pérez, som økte ledelsen to ganger etter pause.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2SPORT: Tromsø ga Molde juling – opp på andreplassLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV2SPORT: Kalla ut mot skiledere i ny bok: – Stolte aldri på det han saLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV2SPORT: Australia dropper søknad om å arrangere fotball-VM i 2034Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV2SPORT: Se sending 10.45: Hvem er favoritter til Gullballen neste år?Livestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Styret i Norges Ishockeyforbund går inn for påbud om halsbeskyttelse etter dødsulykkeLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Flaskekasteren har unnskyldt segLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕