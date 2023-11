Nuñez-perle sendte Liverpool videre i ligacupen

Før det hadde Cody Gakpo sendt Liverpool i ledelsen, mens Justin Kluivert stanget inn utligningen etter en drøy times spill. Liverpool har vunnet ligacupen ni ganger, sist i 2022. Bournemouth har aldri gått til topps i turneringen som startet i 1960.

Les også: Klaveness fyrer løs mot Fifa etter VM-prosessen: – Ser ikke ut til å ha vært reell konkurranse Gakpo scoret kampens første mål i griseværet i Sør-England. Nederlenderen var først på en retur etter litt rot i feltet og satte ballen i nettet.

Før det hadde begge lag skapt sjanser. Etter baklengsmålet presset Bournemouth og kom til flere gode muligheter, og etter en time lå ballen i mål. Alex Scott slo et flott hjørnespark som gikk gjennom hele feltet. På bakerste stolpe sto Kluivert og hadde få problemer med å score. Gleden varte bare i ti minutter før Nuñez ble matchvinner.

Liverpool møter Luton i Premier League til helgen, mens Bournemouth har en tøff oppgave i vente mot Manchester City.

