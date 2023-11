NRK: Ingen nordmenn krysser Rafah i dag

En liste på 500 personer, inkludert utenlandske statsborgere og palestinere med dobbelt statsborgerskap, fikk tillatelse til å krysse grensa. Utenriksdepartementet har sagt at de til relevante aktører har sendt inn navn på nordmenn som har uttrykt ønske om å komme seg ut av Gaza. Samtidig har de sagt at det ikke er klart når nordmenn får slippe ut. Her finner du alle Dagbladets artikler om den pågående krigen mellom Israel og Hamas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SMPNO: Ut med andakt, inn med bannskapDette innlegget blir skrive den siste veka at det er morgonandakt på NRK P1.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

DAGBLADET: NRK: 13 år gammel drapssak gjenopptasSiste nytt fra Dagbladet: En drapssak i Bodø fra 2010 skal gjenopptas, melder NRK....

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Reuters: Åpner Rafah for utenlandske statsborgereSiste nytt fra Dagbladet: Grenseovergangen Rafah fra Gazastripen til Egypt vil torsdag åpne for alle personer med utenlandsk pass. Det melder nyhetsbyrået Reuters, og viser ti...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Rafah-overgangen åpnet: – Kjempe­stort pressFlere tusen har blitt drept i luftangrep på Gazastripen siden Hamas’ terroraksjon mot Israel. Onsdag åpnet den eneste veien ut til Egypt.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

VGNETT: Flere får krysse grenseovergangen ved RafahOnsdag får flere krysse grenseovergangen ved Rafah til Egypt. Nordmenn er bedt om å vente.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Krigen mellom Israel og Hamas Rafah: - 150 skal ha fått forlate500 personer skal få krysse grensa fra Gaza til Egypt onsdag. Fra grenseovergangen ved Rafah rapporteres det om kaotiske tilstander.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕