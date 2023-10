NRK: Grindr saksøker norske myndigheter

Bakgrunnen for dette er at Personvernnemnda har oppretthold en bot på 60 millioner kroner, som baserte seg på en rapport fra Forbrukerrådet som viste atPersonvernombud i Grindr, Kelly Peterson Miranda, sier til NRK at de frykter at de norske vedtakene vil gjøre det vanskelig å drive tjenester som Grindr i Europa, og legger til at de ønsker å få fjernet eller redusert boten.

– Vi ønsker en klarere veiledning eller en klar beslutning om at de å bruke Grindr i seg selv gjør all data vi samler inn og behandler til særlige kategorier av personopplysninger, sier Miranda.– Vi registrerer at personvernet nok en gang er under press og utfordres av fra store, kommersielle aktører, sier Coll.

