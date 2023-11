NRK: Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann utenfor Bjørnøya

– Rett før klokken 19:30 kom den inn melding om at en tråler øst for Bjørnøya tar inn vann og trenger hjelp, sier Frode Iversen i Hovedredningssentralen tilFlere ressurser er satt i sving i forbindelse med redningsaksjonen. De første ressursene er ventet å ankomme havaristen rundt klokken 22.30, ifølge Iversen.Det er også sivile fartøy som er på vei til tråleren.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann utenfor BjørnøyaHovedrednings­sentralen sender rednings­helikopter fra Tromsø og Longyearbyen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Fiskebåt tar inn vann - 21 personer om bord, melder NRKSiste nytt fra Dagbladet: En fiskebåt tar inn vann utenfor Bjørnøya, som ligger i grensen mellom Norskehavet og Barentshaver, melder Hovedredningssentralen (HRS) i en presseme...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fiskebåt med 21 om bord tar inn vannTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fiskebåt med 21 personer om bord tar inn vann: – Stiv kuling i områdetTo redningshelikopter er på vei mot stedet.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: E18 delvis åpen for trafikkE18 ved Ørje er tirsdag morgen åpen for trafikk i retning Oslo, men stengt i retning Sverige.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: «Makta» på NRK: Gros sønn reagerer på «Makta»-detaljGro Harlem Brundtlands sønn mener statsminister Trygve Bratteli framstilles urettferdig i NRKs nye seriesnakkis. - Tre generasjoner Bratteli er ikke opphisset over dette, svarer Tone Bratteli og hyller satiren.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕