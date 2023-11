NRK: 13 år gammel drapssak gjenopptas

Israels statsminister Benjamin Netanyahu «så initiativet i et positivt i lys» da han snakket med Kypros' president Nikos Christodoulides på telefon tirsdag kveld, sier sistnevntes talsperson. Sammen med andre EU-land og flere arabiske stater holder Kypros på å skissere en mer detaljert logistikkplan. Målet er å sende en jevn strøm av nødhjelp fra havnebyen Limassol til Gaza så snart forholdene i den beleirede enklaven tillater det.

Før avreise fra Kypros skal skipene sjekkes for å hindre at de tar med seg noe Hamas kan bruke som våpen mot Israel. Grenseovergangen Rafah fra Gazastripen til Egypt vil torsdag åpne for alle personer med utenlandsk pass.- Ukjent skadegrad, opplyser politiet.

Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. - PST-meldingen bekrefter det vi har følt de siste fire-fem dagene - at ord blir til handling og at vi vil oppleve vold her i Norge. Det er skammelig, sier styreleder Ronen Bahar i Det mosaiske trossamfunn til NTB.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser at trusselen mot israelske mål i Norge er skjerpet som følge av krigen i Gaza, men at det generelle trusselnivået er uendret. - Det har vært jevnlige markeringer i Norge, og disse er lovlige og fredelige. Likevel kan disse tiltrekke seg mennesker med radikale og ekstreme holdninger som ønsker å utnytte situasjonen, sier strategisk analytiker Céline Schiøtt i PST.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Pågrepet etter skyting på Godlia i OsloSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

SMPNO: Ut med andakt, inn med bannskapDette innlegget blir skrive den siste veka at det er morgonandakt på NRK P1.

Kilde: smpno | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Trossamfunn raser mot Dagbladet: – Vi var helt sjokkerte– Grovt, svarer politisk redaktør, Lars Helle.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Israel og Palestina Ekstremt fra DagbladetDagbladet nører opp under hatet mot Israel og jøder, skriver Sylvi Listhaug.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕