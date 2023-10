Notts County ilte ut da det ble kjent Taylor Swift kjøper klubben

De danske brødrene som eier League Two-klubben var ikke vanskelige å be, deres side av historien ble raskt lagt ut av klubbenAlexander og Christoffer Reedtz kjøpte Notts County i 2019, forrige sesong bar det på opprykk til League Two. Klatringen ser ut til å fortsette. Denne sesongen ligger Notts County på en sterk andreplass (tre poeng over Wrexham).

-Selv om vi er lei for å skuffe Swift-fansen i klubben vår, blir vi nødt til å avvise historien. Det er bestemt ikke noe ondt blod mellom oss og Taylor, men på et så spennende tidspunkt for oss og klubben kunne hun sikkert i sine villeste drømmer ikke ha trodd at vi ville selge klubben, skrives det fra klubben.

