Norwegian mer enn doblet resultatet

Det var ventet at Norwegian ville legge frem et driftsresultat (ebit) på to milliarder kroner, med et resultat før skatt på nær 1,9 milliarder kroner, ifølge estimater selskapet hentet inn fra syv analytikere.Høyere billettpriser og fullere fly var ventet å dra opp resultatet, mens driftskostnader og svakere krone kunne trekke i motsatt retning, ifølge analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities.

– Selv om mange nå påvirkes av inflasjon og et høyt rentenivå, fortsetter kundene våre likevel å prioritere flyreiser høyt. Billettsalget er som forventet noe redusert i takt med normale sesongvariasjoner i etterspørselen. Samtidig fortsetter vi å tiltrekke oss et økende antall fritids- og forretningsreisende på tvers av Norden, sier Karlsen.

Svakere utsikter påvirker hele sektoren, ikke minst i aksjemarkedet. Siden en topp i juni er Norwegian-aksjen ned omkring 40 prosent, fra over 13 til 8 kroner.

