Norwegian fløy høyt i sommer – tjente 2,1 mrd. i tredje kvartal

Omsetningen endte på 8,8 milliarder kroner i årets tredje kvartal, sammenlignet med 7,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. På forhånd har analytikerne regnet seg frem til 8,7 milliarder kroner i årets kvartal, ifølge et snitt av

Resultat før skatt endte på 2,1 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med 910 millioner kroner i samme periode i fjor. Analytikerne ventet på forhånd i underkant av 1,9 milliarder kroner i overskudd før skatt.

Til sammenligning er det beste Norwegian-resultatet registrert i et tredje kvartal fra tidligere på 2,2 milliarder kroner tilbake i 2019. Men: Da hadde selskapet en langt større virksomhet enn i dag, og fløy også på langdistanse til andre verdensdeler. Den gang var omsetningen cirka 40 prosent høyere enn på dagens nivåer.

Kontantbeholdningen var på vel 9,4 milliarder kroner ved utgangen av september, svakt opp fra 9,3 milliarder tre måneder før. Tidlig i oktober ble budkampen om SAS avgjort – og vinneren ble et konsortium av Air France-KLM og tre andre investorer. Det skjer som en brikke i SAS' pågående konkursprosess i USA. I samme øyeblikk blåste det liv også i spekulasjoner om Norwegian som en mulig oppkjøpskandidat.

– Norwegian er en opplagt oppkjøpskandidat etter at SAS' nye eiere er på plass, sa analytiker Ole Martin Westgaard i DNB MarketsWestgaard pekte på tyske Lufthansa som en sannsynlig budgiver. Den mangeårige partneren til SAS gjennom Star Alliance, Lufthansa, vil miste en viktig alliert i Europa hvis Air France-KLM i fremtiden blir ny SAS-partner. Først må Air France-KLM bli godkjent som ny SAS-eier av konkursdomstolen i USA og EUs konkurransemyndigheter.

