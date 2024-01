Norveçli Şarkıcılar Margaret Berger ve Ingrid Jasmin Vogt Eurovision'da Başarılı Oldu

Tekst og melodi: Margaret Berger, Anders Kjær, Minoca Engeseth og Sivert Hjeltnes Hagtvedtimponerende fjerdeplass i Eurovision med låta «I Feed You My Love». Slo gjennom i «Idol» i 2004 og ble Spellemann-nominert for debutalbumet. Hun har også vært med i «Hver gang vi møtes» og «Maskorama».Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VGMyra - eller Regina Tucker som hun egentlig heter - startet karrieren i baksetet på en Uber og ble raskt en yndling i musikkmiljøet.

Hun ble nominert til P3 Gull-pris og fikk Edvard-prisen for «Hjemløs i egen by». Myra har også vært med i både «Stjernekamp» og «Hver gang vi møtes».Tekst og melodi: Ingrid Jasmin Vogt og Jonas Kroon Ingrid Jasmin har vokst opp i Telemark, et av kjerneområdene for norsk folkemusikk, og har familiebånd til Latin-Amerika. Hun vant Spellemann 2022 i Åpen klasse for debutalbumet «Luna





Keiino, Margaret Berger og Vidar Villa returnerer til MGPDet er klart for en ny runde med Norges største musikkonkurranse, og mange artister returnerer tilbake på MGP-scenen.

Keiino, Margaret Berger og Vidar Villa returnerer til MGPDet er klart for en ny runde med Norges største musikkonkurranse, og mange artister returnerer tilbake på MGP-scenen.

Krever Eurovision-deltaker diskvalifisert etter Israel-kritikkKrever at Eurovision-deltaker skal diskvalifiseres etter å ha signert Israel-opprop.

– Det er flere som har hatt behov for å snakke med oss om årets julekalender– NRKs «Snøfall 2» formidler konkret og fint hvordan det kan oppleves for et barn å ha en kreftsyk mamma, sier Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

