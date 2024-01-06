Norveçli şarkıcı Myra'nın müzik kariyeri

Myra - veya asıl adıyla Regina Tucker - müzik dünyasında hızla popüler olan bir Uber şoförünün arka koltuğunda kariyerine başladı. P3 Gull ödülüne aday gösterildi ve 'Hjemløs i egen by' şarkısıyla Edvard ödülünü kazandı. Myra ayrıca 'Stjernekamp' ve 'Hver gang vi møtes' programlarında da yer aldı.





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