Norveçli Gazeteci, Filistinli Ailesini Savaşta Kaybetti

FAR, JOURNALIST, PALESTINER: Wael Dahdouh mistet nesten hele familien sin. Her holder han et av sine drepte barn i armene.Mens familien flyktet sørover, ble Wael Dahdouh igjen for å rapportere om krigen. Så ble kona og barna drept i et luftangrep.Iført en skuddsikker vest markert med «presse» i store bokstaver, løfter han opp den blodige kroppen til sin syv år gamle datter, Sham.

Bilder fra sykehuset viser den livløse sønnen liggende på sykehusgulvet, halvveis drapert i et hvitt laken. Fjeset er opphovnet, rødt av blod.Et 40 kilometer langt område på totalt 360 kvadratkilometer. Gaza har rundt to millioner palestinske innbyggere, hvor de fleste er registrert som flyktninger av FN. Gaza har vært under israelsk blokade siden 2007 og har blitt kalt «verdens største fengsel».

Torsdag morgen er slektningene hans begravet. Enkelte skal ha overlevd, deriblant et av Dahdouhs barnebarn. KNUST: Dahdouh holder en hånd over den døde familien sin under begravelsen torsdag morgen. Det er ikke kjent hvem gutten på bildet er.Det israelske luftangrepet mot Nuseirat flyktningleir grusla huset som familien bodde i. En rekke internasjonale medier og nyhetsbyråer har omtalt angrepet.Mange palestinere omtaler Israel som okkupasjonsmakt (og hæren som okkupasjonshær) på grunn av Israels 56 år lange okkupasjon av Vestbredden. headtopics.com

Flere av de drepte er sivile som har søkt tilflukt her på Israels oppfordring – og lidd samme skjebne som Dahdouhs familie.KHAN YOUNIS/GAZA/OSLO (VG): Inne på et sykehus i Gaza kommer en sykepleier løpende med en nyfødt jente.

– Det er hjerteskjærende å rapportere om Waels familie og se hvor knust han er, sier Al Jazeera-journalist Youmna Elsayed i en uttalelse. Hun beskriver byråsjefen som «en storebror» som ble værende i Gaza by «til tross for alle trusler og advarsler». headtopics.com

