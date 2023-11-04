Norveçli futbolcu Minde, zihinsel antrenmanın önemini anlatıyor

– İlk kez zihinsel antrenmanı deneyimlediğimde 10 yaşındaydım. Önceden hiçbir şey bilmiyordum. Babam bana kaç gol attığımı sordu. O gün antrenman yapmadığım için tuhaf bir şekilde ona baktım, Minde TV 2'ye anlatıyor. – Ama ne demek istediği, yatağa uzanıp görselleştirmemdi. Kendimi başarılı bir şekilde hayal etmek. Bununla büyüdüm. Küçükken bile yatağa uzanır ve başarılı olduğumu hayal ederdim. Birçok güzel gol attım, diyor Minde gülerek

. TURKAMERAT: Köpeği Sid ile doğada uzun yürüyüşler yapmak Minde'nin odaklanmasına yardımcı oluyor. – Sık sık AirPods'la hiç ses olmadan yürüyorum. Yürürken düşüncelerim dolaşıyor, diyor. Fotoğraf: Kristin Grønning / TV 2 Ve Bergenli'nin en güzel gollerinin birçoğu gözleri kapalı atılsa da, 31 yaşındaki kadın bu tekniğin kendisine çok yardımcı olduğundan emin. – Bu bir başarı hissi ve mutluluk. Vücutta iyi, güzel bir his veriyor. Her gün bu hissi hissetmek güzel, antrenman yapmasanız bile. Gözlerinizi kapatarak ve ne yaptığınızı hayal ederek hala bu hissi yaratabilirsiniz. Bu deneyimli futbolcu, aynı zamanda psikoloji lisans derecesine sahip olan Minde, antrenmanda ve maçta performans gösterirken bu tekniğin çok iyi etkisini fark etmiştir. – Bunu yaparken beynimde birçok şey oluyor. Eğitim sahasına geldiğimde kafamda gördüğüm durumları tanıyacak. Kafamda bu durumu yaşadım ve ne yapmam gerektiğini biliyorum

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TV 2 NYHETENE: Setningen Rosenborg-profilen aldri glemmerKristine Minde (31) nyter fortsatt godt av tipsene hun fikk som liten.

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TV 2 NYHETENE: Setningen Rosenborg-profilen aldri glemmerKristine Minde (31) nyter fortsatt godt av tipsene hun fikk som liten.

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