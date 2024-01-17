Norveçli Dışişleri Bakanı Sveç'te Mahsur Kaldı

Amerikalı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Çarşamba günü konuşma yaptığı Davos'taki kongre merkezinden ayrıldığı bildirildi. Ancak tam olarak eve dönemedi. Amerikan Bloomberg News, Blinken'in, seyahat etmeyi planladığı Boeing uçağının 'arızalandığını' ve İsviçre'nin Davos kentinde mahsur kaldığını bildirdi. Çarşamba günü planlandığı gibi eve dönememesinin nedeni, uçakta kritik bir hata olmasıdır.

Süper zengin iş dünyası liderleri ve dünyanın en güçlü siyasetçileri - ve devasa basın korpsları - burada toplanıyor. - Acı çekenler kalbimi kırıyor. Soru, ne yapılması gerektiğidir, dedi. Aynı zamanda, krizi çözebilecek şeyin, halka istediklerini veren bir Filistin devleti olduğunu ve İsrail ile etkili bir şekilde çalışmak olduğunu düşündüğünü söyledi. İsveç-Norveçli astronot Marcus Wandt, aslında Çarşamba günü saat 23.00'te uzaya fırlatılacaktı. Wandt, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çalışacak. Hem İsveç hem de Norveç vatandaşlığına sahiptir





TV 2 Nyhetene » / 🏆 29. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norveçli Şarkıcılar Margaret Berger ve Ingrid Jasmin Vogt Eurovision'da Başarılı OlduMargaret Berger ve Ingrid Jasmin Vogt, Eurovision'da başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Berger, 2004 yılında 'Idol' yarışmasında çıkış yapmış ve ilk albümüyle Spellemann adayı olmuştur. Jasmin Vogt ise Telemark'ta büyümüş ve Latin Amerika kökenli bir ailesi vardır. İlk albümü 'Luna' ile Spellemann 2022'de ödül kazanmıştır.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Norveçli şarkıcı Myra'nın müzik kariyeriMyra, müzik dünyasında hızla popüler olan bir Uber şoförünün arka koltuğunda kariyerine başladı. P3 Gull ödülüne aday gösterildi ve 'Hjemløs i egen by' şarkısıyla Edvard ödülünü kazandı. Myra ayrıca 'Stjernekamp' ve 'Hver gang vi møtes' programlarında da yer aldı.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Norveçli Şarkıcılar Margaret Berger ve Ingrid Jasmin Vogt Eurovision'da Başarılı OlduMargaret Berger ve Ingrid Jasmin Vogt, Eurovision'da başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Berger, 2004 yılında 'Idol' yarışmasında çıkış yapmış ve ilk albümüyle Spellemann adayı olmuştur. Jasmin Vogt ise Telemark'ta büyümüş ve Latin Amerika kökenli bir ailesi vardır. İlk albümü 'Luna' ile Spellemann 2022'de ödül kazanmıştır.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Norveçli şarkıcı Myra'nın müzik kariyeriMyra, müzik dünyasında hızla popüler olan bir Uber şoförünün arka koltuğunda kariyerine başladı. P3 Gull ödülüne aday gösterildi ve 'Hjemløs i egen by' şarkısıyla Edvard ödülünü kazandı. Myra ayrıca 'Stjernekamp' ve 'Hver gang vi møtes' programlarında da yer aldı.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Norveç'te çalışmak Hindistan'da çalışmaktan daha fazla avantaja sahipResmi Ravindran, bir danışmanlık işinden Norveç'in Bergen şehrine DNB'ye sıçradı. Norveç çalışma ortamı onu şaşırttı, ancak Hindistan'daki geliştirici ortamından bir şeyler eksik.

Kilde: digi_no - 🏆 9. / 63 Les mer »