Norveç'te Tüketici Borcu Artıyor

Vi har fått over seks milliarder kroner mer i forbruksgjeld det siste året. – Resultat av tiden vi er i.Det bekymrer flere eksperter TV 2 har snakket med.

– Jeg er ikke overrasket, men dette er tall som bekymrer. Vi vet nå at situasjonen ikke vil snu med det første. Det blir ikke lettere å betale tilbake lånet framover.Siden 2019 har det vært en nedgang i benyttet kreditt, men denne trenden er snudd i 2023, skriver Finanstilsynet.

– Folk reiser mer og bruker kredittkortet oftere. Det er ikke bekymringsfullt så lenge folk betaler tilbake innenfor fristen på 30 dager, sier han. – En barnefamilie har for eksempel veldig mange faste utgifter hver måned. Mat- og boutgifter, barnehage, kanskje barna går på idrett, sier Incedursun.BEKYMRET: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Frode Sunde/TV 2.– Et forbrukslån er et dyrt lån, med høy rente. Det er lett å komme inn i en ond sirkel man ikke kommer seg ut av, sier Incedursun.Vi går mot kaldere tider. headtopics.com

På grunn av renteendringene det siste året, har flere av disse lånene gått over Gjeldsregisterets grense på 5 prosent for hva som defineres som forbruksgjeld. Hun understreker at kreditorene vil ha pengene tilbake. Derfor vil de ofte være åpne for å finne en løsning som kan gagne begge.Andreassen legger til at styringsmaktene må ta et større ansvar for å holde folk ute av gjeldsproblemer.

