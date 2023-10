Norveç'te Lewiston'daki katliamın zanlısı hala aranıyor

En intens jakt pågår for å finne Robert Card (40), den antatte gjerningsmannen bak en masseskyting i småbyen Lewiston, delstaten Maine, USA.

Masseskytingen skjedde på to steder, først i bowlinghallen Just-In-Time Recreation, ved 19-tiden lokal tid onsdag. Åtte personer, en kvinne og syv menn, ble drept der. – Vi fortsetter å lete med full kraft. Vi skal fullføre dette. På den ene eller andre måten, sier politisjef Ryan McGee til VG.Politiet jobber nå ut fra en teori om at drapsmannen muligens kan ha tatt sitt eget liv.har snakket med, skal brevet tyde på at Card ikke regnet med å bli funnet i live, og det tolkes derfor som et mulig selvmordsbrev.

I en bukt i elven Androscoggin leter politiets dykkeeksperter med en undervannsdrone. Den gule dronen er utstyrt med kamera og sonar, og kan lete i det grumsete vannet. FØLGER ETTERFORSKNINGEN: Lokalbeboer Thomas Stackhouse viser VG ned til en bukt i elven, der politiet leter etter spor etter massedrapsmannen.Stackhouse har bakgrunn fra både militæret og kystvakten, og har kommer for å se hvordan politiet jobber. headtopics.com

Masseskyterens bil ble funnet i nærheten av der dykkerne nå leter, og han hadde tilgang på en fritidsbåt her.– Den mistenkte er fortsatt på frifot. Det er vårt største fokus nå, sier Michael Sauschuck, som leder byrået for offentlig sikkerhet i delstaten Maine, på en pressekonferanse fredag.Card har fått opplæring som skyteinstruktør i reservestyrkene til det amerikanske militæret, ifølge politiet.

