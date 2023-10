Norveç'te Kanlı Katliam: 18 Ölü

Pansrede militærkjøretøy, FBI i sine svarte SUV’er, store mengder politi, både i sivile og uniformerte biler.skal ha skutt og drept minst 18 menneskerEn intens jakt pågår for å finne Robert Card (40), den antatte gjerningsmannen bak en masseskyting i småbyen Lewiston, delstaten Maine, USA.

Gjerningsmannen dro videre til Schemengees Bar & Grille Restaurant. Der drepte han syv menn. Tre andre døde på sykehus. Minst 13 personer er alvorlig skadet.ANTATT GJERNINGSMANN: Politiet har frigitt dette bildet av den antatte gjerningsmannen bak masseskytingen i Lewiston i Maine, hvor minst 18 personer er blitt drept.

En talsperson for myndighetene opplyser natt til fredag at politiet ikke er sikre på at Robert Card er i noen av familiemedlemmenes hus, og legger til at tjenestemenn bare gjør alt for å sikre området.Litt lenger ned i veien fra husene til den mistenktes familie, sto naboen David LeTarte (71) parkert sin pickup tidligere torsdag kveld.– Jeg kjørte ut for å få gått en skogstur med hunden, nå kommer jeg ikke inn igjen. headtopics.com

Card har fått opplæring som skyteinstruktør i reservestyrkene til det amerikanske militæret, ifølge politiet.Det beskrives at han skal ha meldt fra om at han hørte stemmer, og at han hadde truet med å gjennomføre en masseskyting på militærbasen.Naboen forteller at Robert Cards bror har tjenestegjort i Afghanistan for den amerikanske hæren, mens den antatte gjerningsmannen har vært del av Nasjonalgarden her i Maine.

BEKYMRET: En nabo som ikke vil gi sitt navn sier alle er redde i området der den antatte gjerningsmannens familie har to hus.En tredje nabo, som ankommer på motorsykkel, og som ikke vil si sitt navn eller bli tatt bilde av, forteller at han har «ladet sine våpen, og er klar til å forsvare seg». headtopics.com

