Norveç'te çalışmak Hindistan'da çalışmaktan daha fazla avantaja sahip

Resmi Ravindran, bir danışmanlık işinden Norveç'in Bergen şehrine DNB'ye sıçradı. Norveç çalışma ortamı onu şaşırttı, ancak Hindistan'daki geliştirici ortamından bir şeyler eksik. Hindistan şirketlerinde, yeni mezunlar genellikle kodlamaya başlamadan önce üç ila altı aylık bir eğitim programından geçmek zorunda, diyor Resmi Ravindran, DNB geliştirici. Resmi Ravindran, Calicut'tan Bergen'e tamamen yalnız geldiğinde, hatta daireyi paylaşacağı kadını bile daha önce hiç görmedi.

Bugün, beş yıl sonra, aile uzun zamandır gelmiş durumda ve işe koşarak giden meslektaşlar ve saat dörtte boşalan ofis şoku geçti. Norveç'te geliştirici olarak çalışmak, Hindistan'da çalışmaktan daha fazla avantaja sahip, diyor. Ancak daha fazla kadın meslektaş özlüyor. Ravindran üniversiteye hazır olduğunda, en çok istediği şey bilgisayar bilimiydi. Hindistan'da kızlar için iyi bir seçenek olarak görülüyor





digi_no » / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norveç kulüpleri Süper Lig'e katılmayı reddediyorNorveç kulüpleri Bayern München, Borussia Dortmund, Sevilla, Atletico Madrid ve AS Roma'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerle birlikte Süper Lig'e katılmayı reddediyor. Manchester City'nin henüz resmi bir açıklama yapmadığı ancak kulübe yakın gazetecilerin kulübün planlarını değiştirmediğini söylediği belirtiliyor. Uefa başkanı Aleksander Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'ya planlarını zorlamaya çalıştıkları için net bir mesaj gönderdi. Avrupa Birliği'nin kararının ardından yapılan açıklamalarda, Uefa ve Fifa'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni değiştirebilecek bir Süper Lig'e katılmak isteyen kulüpleri cezalandırma yetkisi olmadığı belirtildi.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Norveç kulüpleri Süper Lig'e katılmayı reddediyorNorveç kulüpleri Bayern München, Borussia Dortmund, Sevilla, Atletico Madrid ve AS Roma'nın da aralarında bulunduğu diğer kulüplerle birlikte Süper Lig'e katılmayı reddediyor. Manchester City'nin henüz resmi bir açıklama yapmadığı ancak kulübe yakın gazetecilerin kulübün planlarını değiştirmediğini söylediği belirtiliyor. Uefa başkanı Aleksander Ceferin, Real Madrid ve Barcelona'ya planlarını zorlamaya çalıştıkları için net bir mesaj gönderdi. Avrupa Birliği'nin kararının ardından yapılan açıklamalarda, Uefa ve Fifa'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni değiştirebilecek bir Süper Lig'e katılmak isteyen kulüpleri cezalandırma yetkisi olmadığı belirtildi.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Ærlig talt: Björk Valnes Atladóttir (28)Det holdt på å gå alvorlig galt opptil flere ganger da «Farmen»-deltakeren var russ.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

– Trodde jeg skulle dø før jeg fikk se datteren min igjenDet var sterke scener da moren endelig fikk gi sin egen datter en klem igjen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Kvinne dømt for seksuelt misbruk av jente: – Tar det veldig tungtKvinnen i 30-årene følte at det ikke var problematisk for fornærmede da det skjedde.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »