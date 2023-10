Norveç, Gazze'deki şiddeti kınadı

– I skrivende stund er over 7000 mennesker, nesten halvparten av dem barn, drept på Gazastripa som følge av Israels militære respons på Hamas’ terrorangrep i Israel 7. oktober. Ingen steder er trygge i Gaza, rapporterer FN. Det bombes også i sør, der folk har blitt bedt om å flykte. Når Norge skal snakke i FN om dette seinere i dag (fredag), hva vil budskapet være?7.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er situasjonen i Gaza nå katastrofal, og blir verre hver dag, grunnet Israels blokade og stadige luftangrep. – Denne uka samlet EU-landene bak et krav om «humanitære korridorer og pauser» på Gazastripa. Ifølge NTB ville blant andre Spania at det skulle bes om våpenhvile, mens land som Tyskland, Østerrike og Tsjekkia mente dette ville gripe for langt inn i Israels rett til å forsvare seg. Utenfra virker dette absurd, og det har også vakt skarpe reaksjoner.

– Dette intervjuet skal ikke bare handle om ord og begreper, men det er flere som kaller det vi nå er vitne til for «folkemord». Hva tenker du om det begrepet, og når krysser angrepene grensa til å bli et folkemord? headtopics.com

– Det gjentas stadig at Israel har rett til å forsvare seg, noe de også har etter å ha blitt utsatt for et angrep. Samtidig skal dette forsvaret være nødvendig og proporsjonalt i henhold til folkeretten, og selv angrep mot militære mål er forbudt hvis de rammer sivilbefolkningen «uforholdsmessig».

– Men hvor skal Palestina ligge? Vestbredden er jo breddfull av bosettere som gir mindre og mindre plass til en palestinsk stat. – Flere land anklager Vesten for å vise dobbeltmoral i hvordan man ser på palestinere. Det pekes på at reaksjonene har vært mer forsiktige og vagere her enn i andre konflikter, for eksempel Ukraina. Hva tenker du om det? headtopics.com

Hamas' silahlı kanadı Gazze Şeridi'nde İsrail kara birliklerine karşı savaşıyorEzzedine al-Qassam tugaylarından yapılan bir açıklamada, Beit Hanoun ve Bureij'de İsrail kara birliklerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Norveç, FN'nin ateşkes çağrısını reddediyorNorveç, İsrail'in Hamas'ı Naziler ve IŞİD gibi ortadan kaldırmak istediğini belirterek BM Genel Kurulu'nun ateşkes çağrısını reddetti. 120 ülkenin desteğiyle alınan Gazze karar tasarısı bağlayıcı olmadı. Hamas'ın silahlı kanadı, Cebeliya ve Beyt Hanun'da İsrail kara birlikleriyle çatıştığını açıkladı. Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkeler çekimser oy kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumu ciddi olarak değerlendiriyorNorveç Dışişleri Bakanı, Cuma günü Brüksel'de, AB ile Filistin bölgelerine yardım konusunu görüşmek için bulundu. AB üye ülkeleri, Gazze'ye yardım götürebilmek için 'insani mola ve koridorlar' talep etmeyi kabul etti.

İsrail, Gazze'ye karşı saldırıları genişletiyorİsrail ordusu, hem karadan hem de havadan saldırıları genişletiyor. Cuma akşamı ve cumartesi gecesi Gazze'de şiddetli patlamalar rapor ediliyor. Ezzedine al-Qassam tugayları, Gazze'nin kuzeyinde İsrail kara birlikleriyle çatıştıklarını belirtiyor. İsrail ordusu, cumartesi gecesi Gazze'de askerlerinin olduğunu doğruluyor. Yardım kuruluşları, Gazze'deki insanlarına ulaşamadıklarını bildiriyor.

Norveç'te İsrail'e karşı duruş eksikliğiNorveç'te İsrail'e karşı net bir duruş sergileyen politikacıların az olması ve medya kuruluşlarının çatışmayı yeterince haberleştirmemesi eleştiriliyor.

Norveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekiyorNorveç Dışişleri Bakanı, İsrail'in sivil ölümlerine dikkat çekerek, uluslararası insani hukuka saygı göstermesini ve acil yardımın girişine izin vermesini talep ediyor.