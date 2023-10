Norveç, FN'nin ateşkes çağrısını reddediyor

– Vi avviser FNs generalforsamlings avskyelige oppfordring om våpenhvile. Israel har til hensikt å eliminere Hamas akkurat som verden tok hånd om nazistene og ISIS, skriver Cohen på X (tidligere kjent som Twitter).Med støtte fra 120 land vedtok de en ikke-bindende Gaza-resolusjon som Jordan står bak. 14 land stemte mot og 45 land avsto.

Jordan har forfattet resolusjonsutkastet, som måtte ha støtte fra to tredeler av FN-medlemmene som var til stede i salen. 14 land stemte mot og 45 land avsto. – Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza.

Før avstemningen forslo Canada å endre teksten fordi det jordanske utkastet ikke navnga Hamas. Forslaget ble diskutert, men ikke vedtatt Ifølge utenriksministeren er det litt over 200 norske statsborgere på Gazastripen. Flere er skadd, sier han. headtopics.com

Barth Eide mener Israel er i ferd med å miste den sympatien landet fikk etter terrorangrepet fra Hamas 7.oktober. – Vi øker presset på Hamas. Vi øker presset de er under. Våpre militære operasjoner er i gang, sier Mark Regev, rådgiver for Israels statsminister, til Fox News, ifølge Reuters.– Når dette er over, vil Gaza være veldig annerledes, sier Regev.

Til Reuters har den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile bekreftet at at kommunikasjonslinjene er nede på Gazastripen. Til Reuters sier den palestinske mobiloperatøren Jawwa Mobile at både telefon- og internettlinjer er nede på Gaza.Samtidig som luftangrepene pågår melder Al Jazeera og BBC om fremgang i forhandlingene mellom Israel og Hamas, som skjer med bistand fra Qatar.viser til «en kilde med kjennskap til forhandlingene» som opplyser at det nå er framdrift i samtalene om våpenhvile og fangeutveksling mellom Israel og Hamas, og at Qatar mekler. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Hamas' silahlı kanadı Gazze Şeridi'nde İsrail kara birliklerine karşı savaşıyorEzzedine al-Qassam tugaylarından yapılan bir açıklamada, Beit Hanoun ve Bureij'de İsrail kara birliklerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Les mer ⮕

Rusya Büyükelçiliği, Norveç'teki anma töreninde yaşanan krans olayını kınadıNorveç'in sınır kasabasının Sovyet kurtuluşunun 79. yıl dönümünde Rusya'nın konsolosu, uyarılara rağmen anma töreninde krans koymaya devam etti. Belediye başkanı, Rus kransını başka bir yere taşıdı. Rusya Büyükelçiliği, bu olayı Rusofobi, saygısızlık ve kurtuluş askerlerinin anısının küçümsenmesi olarak nitelendirdi. Les mer ⮕

Norveç'te Lewiston'daki katliamın zanlısı hala aranıyorMaine eyaletinin Lewiston kasabasındaki bir kitle katliamının zanlısı olan Robert Card'ı (40) bulmak için yoğun bir av devam ediyor. Card, eski bir asker, silahlı ve tehlikeli olarak kabul ediliyor ve psikiyatrik bir birimde tedavi görmüştür. Katliam, önce Just-In-Time Recreation adlı bir bowling salonunda, yerel saatle 19.00'da gerçekleşti. Orada bir kadın ve yedi erkek olmak üzere sekiz kişi öldürüldü. Şüpheli daha sonra Schemengees Bar & Grille Restoranına gitti. Orada yedi erkeği öldürdü. Üç kişi hastanede öldü. En az 13 kişi ciddi şekilde yaralandı. Lewiston kasabasında en az 18 kişinin hayatına mal olan korkunç kitle katliamından 48 saatten fazla bir süre geçti ve bölge sakinleri korku içinde yaşamaya devam ediyor. Polis şefi Ryan McGee, 'Tam güçle aramaya devam ediyoruz. Bunu tamamlayacağız. Bir şekilde' diyor. Polis şu anda katilin muhtemelen intihar etmiş olabileceği bir teoriden hareket ediyor. Card ile konuştuğunu söyleyen bir kaynağa göre, mektup Card'ın canlı bulunmayı beklemediğini gösteriyor ve bu nedenle olası bir intihar mektubu olarak yorumlanıyor. Polis şefi, 'Tüm olasılıklardan hareket ediyoruz ve tüm olası izleri araştırıyoruz' diyor ve daha fazla ayrıntı vermek istemiyor. Bu, polisin Card'ın hayatta olup olmadığını veya hala kaçak olup olmadığını bilmediği anlamına geliyor. Ölü veya diri bulunana kadar tehlikeli ve silahlı olarak kabul ediliyor. Les mer ⮕

Norveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyorNorveç, COVID-19 aşısının dağıtımına başlıyor. Sağlık yetkilileri, öncelikli gruplara aşıların verilmeye başlanacağını duyurdu. Aşının dağıtımı, pandeminin kontrol altına alınması ve normal hayata dönüş için umut veriyor. Les mer ⮕

Hamas: Kjemper mot israelske bakkestyrker på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Hamas hevder de er i kamp med israelske bakkestyrker inne på GazastripenSiste nytt fra Dagbladet: Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen. - Vi konfronterer en israelsk bakkeinv... Les mer ⮕