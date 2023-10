Norveç Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumu ciddi olarak değerlendiriyor

– Det er virkelig alvorlig, sier utenriksministeren om den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen i Gaza.

BRUSSEL-BESØK: Espen Barth Eide møtte EUs kommissær for krisehåndtering,Janez Lenarčič. Foto: Cornelius Poppe/NTBBRUSSEL-BESØK: Espen Barth Eide møtte EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič. Foto: Santiago Vergara/TV 2BRUSSEL-BESØK: Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) tok nylig over som utenriksminister.

Flere land var skeptiske til å be om pauser i kamphandlingene, fordi det innskrenker Israels rett til å forsvare seg. Ifølge en tjenestekvinne i EU venter nå 78 lastebiler med nødhjelp på å komme inn i Gaza. På grunn av stengte grenser og krigshandlinger kommer ikke nødhjelp inn. Det er et akutt behov for mat, vann, medisiner, drivstoff og annen hjelp til sivilbefolkningen i Gaza.– Jeg vil understreke det jeg har nevnt flere ganger. I denne konflikten som i andre konflikter, så gjelder internasjonal humanitær lov. headtopics.com

KAMPHANDLINGER: Gaza er utsatt for angrep, samtidig som nødhjelp ikke kommer inn på den lille landstripen, hvor behovene er akutte. Foto: Said Khtab/AFPSpania ønsket et sterke virkemiddel enn humanitære pauser, men tapte kampen om å be om våpenhvile. Istedenfor fikk Spania gjennomslag for at EU skal jobbe for en fredskonferanse om Midtøsten.

– Det er ingen annen løsning enn en palestinsk stat og en israelsk stat, som lever side om side. Ellers vil volden komme tilbake igjen og igjen og vi vil se enda mere lidelse, sier utenriksminister Barth Eide. headtopics.com

