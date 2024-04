Norveç Büyükelçiliği İsrail'e Karşı Tehdit Nedeniyle Kapalı

– Vi er bekymret for at angrep kan skje. Derfor holder vi stengt, sier ansatte ved ambassaden til Aftonbladet. Hvor lenge ambassaden vil holde stengt er ikke kjent. Ifølge avisen har nyhetsbyrået TT tidligere rapportert at opp mot 30 ambassader holder stengt i frykt for angrep under Den internasjonale Quds dagenÅrlig demonstrasjonsdag mot Isreal. . Israel skal ha oppfordret ambassader verden over om å holde stengt, en anmodning Sverige nå føyer seg etter.

Imidlertid skal forholdet til Iran ikke være den eneste årsaken til stengningen. Ifølge Aftonbladet anser Israel det som en risiko for ambassadene om at de siste dagene av Ramadan Den islamske fastemåneden. nå skal feires. Les også: Irans konsulat i Damaskus i ruiner – Israel anklages for å ha drept iransk general Mandag ble Irans konsulat i Damaskus truffet av et luftangrep. Både syriske og iranske medier sier Israel sto bak angrepe

