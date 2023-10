Norveç, 2050 yılına kadar düşük emisyonlu bir toplum olmak için petrol aramalarını durdurmayı öneriyor

STORT ARBEID: Ruben Oddekalv seier det er viktig at politikarane går grundig gjennom forslaga i klimarapporten. – Det siste vi treng, er panikk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2– Dette er høgst realistisk og høgst nødvendig om vi skal ha nokon som helst sjanse for å nå klimamåla, seier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.

Her anbefalte utvalet mellom anna full stans i oljeleiting fram til det er kome på plass ein plan for å fase ut olje- og gassutvinning. – Dette er ikkje ein bråstopp, men ei tenkepause, sa utvalsleiar Martin Skancke, då han presenterte rapporten fredag.

VIKTIG: Christian Eriksen i Bellona er fornøgd med tiltaka i rapporten, og håpar regjeringa vil følge opp. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 – Det ville vore fullstendig uansvarleg av regjeringa å ikkje ta innover seg desse forslaga. Vi forventar ei klar melding frå regjeringa om at dette er eit arbeid dei vil legge til grunn vidare, seier Erisken.Også Hildegunn T. Blindheim, administrerande direktør i Offshore Norge, har følgd spent med på anbefalingane som blei lagt fram fredag. headtopics.com

Hildegunn Blindheim er administrerende direktør i Offshore Norge. Ho seier bransjen har gode planar for utsleppskutt. – Det er krevjande, men mogleg. Foto: Goran Jorganovich / TV 2– Vi veit det vil vere behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mykje hydrogen. Skal vi greie å levere det, er vi heilt avhengige av å finne nye ressursar og då må vi halde fram å leite, seier Blindheim.

Han seier at det er ein grunn til at miljørørsla stort sett har nikka og smilt gjennom heile framlegginga. – Dette har vi snakka om lenge. Det er ikkje planen og forslaga vi har mangla, det er politikken, seier Oddekalv.– Vi har det travelt, men vi må gjere dei riktige tiltaka for vi har ikkje råd til å feile. Det som er enno viktigare enn å stoppe oljeleitinga, er å få verda med på det same, seier Oddekalv.Då klima og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) tok i mot rapporten fredag, lova han å ta forslaga på alvor. headtopics.com

Netto null klimautslipp i 2050, hva betyr det?Vi hører ofte at vi må nå «netto null» klimagassutslipp i 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til rundt to grader. Da må den gl... Les mer ⮕

Klimautvalget 2050: Vil stanse norsk oljeutvinningI dag fikk den ferske klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) veikartet Klimautvalget 2050 har tegnet opp. Les mer ⮕

Slik mener utvalget Norge skal nå klimamålet for 2050Vil lage utfasingsplan for olje og gass, ha lavere fartsgrenser og droppe bruk av klimakvoter. Les mer ⮕

Norge anbefales å kutte utslippene til nær null innen 2050En omfattende rapport anbefaler at Norge ikke leter etter mer olje, ikke lener seg på kvotekjøp eller fangst og lagring av CO₂ for å nå klimamål. Regjeringen bør utarbeide en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet. Les mer ⮕

