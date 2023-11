Nortura vil bytte kyllingrase raskere: – Vi må skjerpe våre kontroller

Selskapet Aviagen dominerer det europeiske markedet, og forsyner i praksis hele den norske kyllingproduksjonen, ifølge Nortura. 70 prosent av kyllingen som kjøpes i norske butikker, stammer fra Aviagens avlshøner av rasen Ross 308.

Rasen er avlet fram for å vokse raskt, og den er kontroversiell i Norge. Nortura har hatt planer om å fase den ut, og erstatte den med en som vokser saktere, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes.– V mener det er god grunn til å se nå om vi skal øke tempoet nå, sier Rakkenes til VG.– Dette er et grusomt bilde av dyrevelferd, som ikke skal finne sted. Vi kan ikke finne oss i en sånn situasjon og håndtering fra selskapet, sier konserndirektøren.

– I praksis vil vi heller måtte velge en rase som er enklest mulig å følge opp fra bonden, sier Rakkenes. Det vil fortsatt være Aviagen som leverer kyllingen. Forskjellen er at en annen, mindre hurtigvoksende rase, kan gi bedre dyrevelferd.Rasen er avlet fram for å spise mye og vokse raskt. Bøndene må holde igjen på fôret til avlshønene, ellers blir de for store. Men hønene viser en konstant trang til å hakke og spise.

– Sultfølelsen er kraftigere hos rasen Ross enn de sakterevoksende rasene, selv om den ikke er borte hos dem heller, forklarer Rakkenes. Derfor tror Nortura at problemet med høner som plukker ut fjær og spiser på andre høner, vil være mindre med en annen rase.

