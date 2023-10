Norskpalestiner fanget på Gaza: - De skyter som gale

VED GRENSEN: Tal'at Ghabayen befinner seg i Rafah sør på Gazastripen. Han reiste fra Norge til Gaza i forbindelse med morens bortgang. Nå krysser han fingrene for våpenhvile, slik at han kan komme seg hjem igjen. Foto: Reuters

Men hver dag blir han skuffet. Når TV 2 ringer Ghabayen torsdag, forteller norskpalestineren at situasjonen sør i Gaza har blir verre.Torsdag ble vanntilførselen sør i Gaza «midlertidig forbedret», ifølge FN. Vannpumpene har fått litt drivstoff som gjør at vannpumpene kan gi noe mer vann til innbyggerne.UTFORDRING: På grunn av mangel på strøm, fungerer ikke vannpumpene som gir vann til innbyggerne i Rafah på Gazastripen.

FNs koordinator for humanitære saker i Gaza. Lynne Hastings, sier at «det ikke finnes noen trygge steder i Gaza». UTSATT: Rafah har blitt utsatt for en rekke angrep. FN sier det ikke finnes noen trygge steder i Gaza. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / headtopics.com

– Det gjør situasjonen veldig kaotisk. Folk vet ikke hvem de skal høre på. Og Hamas går i sivile klær også, så de kan være vanskelig å skille dem fra andre.Norskpalestineren bor til vanlig i Oslo, men reiste ned til Gaza i forbindelse med bortgangen til hans mor. Han hadde ikke sett for seg at han ikke skulle komme seg hjem.

– Vi håper at Rafah-grensen til Egypt skal åpne. Den dagen vi egentlig skulle reise hjem, ble Rafah bombet av IDF. Da fikk vi ikke komme ut.

