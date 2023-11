Norskeide selskaper tvunget til omfattende nødslakt på Island

Berglind Helga Bergsdóttir, spesialist i fiskesykdommer i det islandske Mattilsynet, sier til kanalen at det aldri har skjedd før på Island at oppdrettslaks er blitt kassert som følge av store lusepåslag.Lakselus er et lite krepsedyr som spiser av fiskens hud, slim og blod. Parasitten lever naturlig i havet på den nordlige halvkule.

Økte lusemengder og hyppigere lusebehandling har gjort at lakselusen i flere regioner i Norge er blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene.Arctic Fish har i tillegg gått til det skritt å starte avlusing på tre anlegg med legemidlene Salmosan (Azamethiphos), SliceVet (Emamectin benzoat) og AlphaMax (deltametrin). Dette er legemidler som tidligere ble mye brukt også i norske oppdrettsanlegg frem til lakselusen ble resistent.

– Vi har tatt de nødvendige grepene for å sikre situasjonen fremover. På grunn av høyt trykk bestemte vi oss for å ta ut fisk fra ett sted. Arctic Fish er dedikert til pleie og velvære for fisken vår, og vi vil sørge for at den beste måten å håndtere situasjonen på blir implementert til enhver tid, skriver han i en epost.

Gustav Witzøe-selskapet Salmar eier 51 prosent av Arnarlax. DN har stilt Salmar en rekke spørsmål om lakselus-situasjonen på Island, fiskevelferd og hvordan de vil beskrive situasjonen. For snart ti år startet «den tredje bølgen» med lakseoppdrett. Flere norske aktører så mulighet for vekst, etter gode år hjemme, men begrensede vekstmuligheter i Norge grunnet problemer med lakselus.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Utbrudd kan være på veiLike ved Den blå lagune på Island registreres det nå voldsom jordskjelvaktivitet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Kommer med overraskende tvistNYTT KONSEPT: «Love Island» er et av de mest populære reality-programmene, og nå er spin-off-serien «Love Island Games» i gang. Her gjenforenes tidligere deltakere - inkludert flere eks-kjærester. Video: Rød Løper

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DN_NO: DN mener: Suksessen til norske gårdsysterier er ikke en klapp på skulderen til norsk landbrukspolitikkDN mener: Suksessen til norske gårdsysterier er ikke en klapp på skulderen til norsk landbrukspolitikk

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Tiktok skal åpne døren for 50 milliarder kroner til RogalandEt gigantisk anlegg i verdensklasse på Hamar blir lillebror hvis politikere på Jæren sier ja til 500 arbeidsplasser og nei til porno og poker.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Utbrudd kan være på veiLike ved Den blå lagune på Island registreres det nå voldsom jordskjelvaktivitet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕