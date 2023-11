Norske Tage har sett 1000 Liverpool-kamper på rad

Liverpool lå under 0-3 til pause mot AC Milan, men snudde til 3-3 og vant finalen etter straffesparkkonkurranse. skiller seg selvfølgelig ut positivt. Første gang borte mot Napoli skiller seg og ut, men det mer negativt. Da ble vi jaget med stokker, sykkelkjeder og kniver. Det var ikke så stas, sier Herstad.Rekken på 1000 kamper har holdt på å ryke flere ganger. Nærmest var det da Liverpool spilte klubb-VM i Qatar.

– Jeg har kommet inn til pause tre-fire ganger. Vi spilte borte mot Aston Villa dagen før kampen i Qatar. Vi landet i god tid, men taxisjåføren kjørte feil. I tillegg så var det mye trafikk og folk fordi det var nasjonaldagen til Qatar. Men vi kom inn til pause, forteller Herstad.– Nei, det har jeg ikke.

– Det er jo bare sånn. Det er min hobby. Noen liker jakt og fiske og snakker ikke om annet. Jeg har fotballen og har en interesse dedikert til det.– Det er ikke én jeg kjenner, men én jeg vet om som ikke har misset en kamp siden 1981. Jeg blir jo en miniputt i forhold til det!

– Så vet man jo aldri når rekken ryker. Det kan være kampen borte mot Bournemouth på onsdag ryker. Det kan jo skje noe på veien ned eller noe annet.– Det vil jo være irriterende, det, men så er det Luton borte igjen søndag. Så da tar vi det.

