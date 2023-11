Norske forsvarsanlegg invaderes: – Vi blir nok aldri kvitt fremmede arter

Fremmede arter kan både endre strukturen på naturtyper, fortrenge naturlig hjemmehørende arter, krysse seg med arter som finnes naturlig i området, og være bærere av parasitter og sykdommer, konstaterer IPBES.Forsvarsbygg er den største offentlige eiendomsaktøren i Norge, og forvalter 12.866 bygg og anlegg, blant annet festninger, militærleirer, flystasjoner og skyte- og øvingsfelt over hele landet.

I likhet med de førstnevnte artene, er alt dette urter og busker tilhørende ulike plantefamilier. Forsvarsbygg tyr til å flere ulike metoder for å bli kvitt disse artene.Men det fungerer ikke for alle arter.

Kartleggingen av fremmede arter på anleggene til Forsvarsbygg, har også at avdekket at enkelte av disse artene har spredt seg med Forsvarsbygg selv som ufrivillig hjelper. – Fremmede arter som for eksempel pukkellaks, stillehavsøsters og havnespy, er en stor trussel mot det norske naturmangfoldet. Derfor er det så viktig å hindre at nye arter kommer til Norge og bekjempe dem som allerede finnes, uttalte Eide da.Vondt kan gå til verre her til lands.

Ved Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt ved Gardermoen flyplass, har Forsvarsbygg kartlagt mye hagelupiner. – Her det ikke et mål å utrydde arten, for det klarer vi ikke, men å unngå spredning til nye områder, opplyser Catrine Curle i Forsvarsbygg.– Forsvarsbygg har hatt fokus på fremmede arter helt siden arbeidet med «Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak for fremmede skadelige arter» startet opp, forteller Curle.

