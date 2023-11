Norske foreldre er på deletoppen, men Julie Valsø (31) skjermer barna i sosiale medier.

– Jeg har helt bevisst unngått å dele informasjon som kan knyttes til barna. Ikke bare bilder. Jeg ønsker ikke å dele når de har vært våkne hele natten, vært syke eller hva slags pizza eller is de liker. Jeg hadde opplevd det som ugreit selv da jeg var barn, sier Valsø.«Hit, men ikke lenger». Et nyfødt bakhode som ikke kan identifiseres, er greit, men Julie Valsø vil ikke dele ansiktsbilder av barna.

Foreldrene synes det er greit å dele om barna sine så lenge de ikke deler noe ille eller flaut, mens barn og unge helst vil at foreldrene skal begrense seg til å dele om viktige og store øyeblikk fra livene deres (eks. konfirmasjon, bursdag). De vil helst ikke at foreldrene skal dele om små hverdagsøyeblikk.

– Barn ønsker seg rett til medbestemmelse, og vi ser at foreldre og barn snakker litt forbi hverandre, sier forsker Kamilla Knutsen Steinnes.Mens foreldrene uttrykte mest bekymring for hva barna deler seg imellom, var barna mest bekymret for hva foreldrene delte om dem, sier forskerne. De har intervjuet barn fra 9-årsalderen, da det som oftest er da mange får sin første mobiltelefon.

Mange av foreldrene i studien fortalte at de har begrenset bildedelingen når barna er blitt eldre, fordi barna ble mer bevisste på hva foreldrene la ut.– Barna selv ønsket å bli spurt om samtykke ganske tidlig. De etterspurte også en veiviser for deling, sier Clara Julia Reich.Forskerne skriver i sin rapport at foreldreinfluensere kan fungere som forbilder for andre foreldre, noe som kan bidra til en normalisering av sharenting.

