Norske foreldre er på deletoppen, men Julie Valsø (31) skjermer barna i sosiale medier.

– Jeg har fått høre at vi er for hysteriske, og at vi bør vise at barna er en naturlig del av livet. Hadde vi vært en «vanlig» familie, så kanskje, men fordi jeg har den jobben jeg har som influenser med mange følgere, må jeg være mer bevisst, sier Julie Valsø. Her fra generasjonsboligen i Bergen.

– Det går helt fint å vise hvor kaotisk småbarnslivet kan være uten å utlevere barna, sier Julie Valsø (31). Til sine over 66.000 følgere på Instagram deler forfatteren og influenseren bilder av seg selv i et hav av leker og rot i hjemmet, hvor mye magen hennes minner henne om en focaccia, bilder fra reisen i bobil med familien på fire rundt om i verden, og av seg selv og mannen i fødselsbleier som nybakte foreldre.ADHD i parforhold: «Han kjeder seg fort og ombestemmer seg kontinuerlig, noe som gjør forutsigbarhet og planlegging vanskelig. Også i sexlivet.

