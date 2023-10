Norske bokhandlere: Dette er årets beste bøker 2023

BOKTIPS: Fem av bøkene som er nominert til Bokhandlerprisen har fått terningkast 6 i VG. Sjekk lista lenger ned i saken.Norske bokhandleransatte over hele landet har stemt frem sine 10 norske bokfavoritter fra året som har gått – blant 150 titler.bestselgerforfatteren Lars Mytting

Lovrenski er tidenes yngste nominerte til prisen for sin debutroman «Da vi var yngre», opplyser direktør Anne Schiøtz i Bokhandlerforeningen.er nominert til prisen for 7. gang – og det betyr at han er den forfatteren som er nominert flest ganger til prisen.

– Det er jevnt mellom mange av de nominerte i år, så det er ekstra spennende å følge med på hvem som går av med seieren! Vinneren kåres 14. november, sier Schiøtz i en pressemelding.Både Tore Renberg, Lars Mytting, Vigdis Hjorth og Simon Stranger har vunnet prisen tidligere. Renberg faktisk to ganger. headtopics.com

Bokhandlerprisen deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Boken det stemmes på må være av årets bøker og av en norsk forfatter innenfor skjønn/generell litteratur, også barne- og ungdomsbøker.Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken» og prisen ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen».

I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen.