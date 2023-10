Norske Ben Roy mistenkt for drap: - Jeg har ikke gjort dette her

I en knøttliten leilighet på en hemmelig adresse et sted nord i Thailand møter TV 2 norske Ben Roy. Sittende i rullestol prøver mannen i slutten av 50-årene å forklare hvordan han havnet her.

KJÆRESTE OG SAMBOEREN FUNNET MED AVKUTTET STRUPE: Ben Roy fant kjæresten og samboer i en blodpøl på kjøkkengulvet i deres felles hjem. Politiet mistenker Ben Roy mistenkes for å ha drept samboeren, mens Ben Roy nekter å ha noe med dødsfallet å gjøre Foto: PrivatOnsdag 3. oktober satt Ben Roy hjemme i sitt eget hus i et tilsynelatende hyggelig nabolag noen kilometer fra sentrum i byen han bor i.

INNLAGT PÅ SYKEHUS: I over en måned lå Ben Roy innlagt på sykehus der han fikk behandling for blodpropp og hjerneblødning. Siden han skrev seg selv ut fra sykehuset forteller han at formen har vært svært dårlig. Foto: Privat headtopics.com

– Det var ingenting jeg kunne gjøre for å redde ham, dessverre. Det var umulig for den beste doktor å stoppe blødningen i det såret der.– Nei, hva kunne jeg gjøre? Jeg gikk ut. Jeg kunne ikke redde ham på noe som helst vis.TUNGT: Ben Roy sier han opplever det som svært belastende å være mistenkt for å ha drept samboeren. Han sier til TV 2 at de to hadde et godt forhold.

Politiet i Thailand har foreløpig ikke villet stille til intervju, men via mail bekrefter stasjonssjefen at Ben Roy fremdeles er mistenkt for å ha drept sin samboer. Etter at han slapp ut fra varetekt har Ben Roy oppholdt seg på hemmelige adresser. Han er livredd for å havne tilbake i fengsel. headtopics.com

Jojo Moyes Toner i nattenJeg rødmer lett og bryter sammen: «Toner i natten» er den første boka av Jojo Moyes jeg leser. Jeg er sikker på at jeg har gått glipp av mye storslagent på veien hit. Dette er nemlig intet mindre enn en stor opplevelse fra siden 1 til side 462. Les mer ⮕

Aldersdiskriminering: Kan bli ekstra absurdJeg er 55 år, men føler meg i hodet som en 22-åring. Enda godt at jeg ikke er det, ettersom jeg da ikke hadde kommet inn på noen av utestedene jeg liker. Les mer ⮕

– Jeg føler mange kanskje har glemt litt hvor bra vi har gjort detGullkampen er over. Likevel spiller Viking for Europa-deltakelse og sin beste tabellplassering på 32 år. Les mer ⮕

Braathen-saken: Konflikt mellom norske alpinister og Skiforbundet23-åringen Braathen gir seg som aktiv utøver etter langvarig konflikt med Skiforbundet. Alpinstjerner og Klæbo er i konflikt med NSF om markedsrettigheter og landslagsavtale. Advokat Pål Kleven støtter utøverne. Skiforbundets eget lovutvalg gir også støtte til utøverne. Korsen ber om ekstraordinært styremøte i skiforbundet. Les mer ⮕

Norske familier fanget i Gaza-angrepeneNorske Lana (21) og hennes familie er fanget midt i de hardeste angrepene på Gaza på lang tid. Samtidig er 200 norske borgere, inkludert 100 barn, innesperret på grunn av blokaden. Les mer ⮕

Økning av mycoplasma pneumonia i norske fylkerMycoplasma pneumonia-bakterien øker i alle norske fylker, spesielt i Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal. Barn og unge mellom 3 og 15 år er mest utsatt. Smittetallene kan øke i omfang, ifølge lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet (FHI). Les mer ⮕