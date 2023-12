Norsk senter for idrett og psykisk helse tilbyr rask oppfølging

Vi har sett at det er et behov i idretten for et tilbud som kan gi rask oppfølging, sier Tom Henning Øvrebø. TV 2 møter psykologen i de flunkende nye lokalene til Norsk senter for idrett og psykisk helse, som åpnet i mai i år. – Det et tilbud som er åpent for alle. Både unge, ambisiøse utøvere og toppidrettsutøvere som sliter med psykisk problematikk, forteller Øvrebø.

Tilbyr behandling, veiledning og undervisning rettet mot psykisk helse og toppidrett – ansikt-til-ansikt, på telefon og digitalt.Tilbyr veiledning, undervisning, workshop og foredrag til klubber og særforbund.å være landets største kompetansemiljø for idrett og psykisk helse, men retter seg også mot andre prestasjonsmiljøer.Et steinkast unna ligger Ullevål sykehus.– Jeg pleier å si det sånn at vi må skille mellom det som er reaksjoner på krevende hendelser, psykiske plager og psykiske lidelse





