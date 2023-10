Norsk rekord

Lia ble klokket inn til tiden 21,14. Han hadde selv den gamle rekorden på 21,29. Den ble satt i desember 2021.. Lia var strålende fornøyd etter å ha gitt seg selv en pangstart ved å forbedre den norske rekorden.. - Jeg hadde en bra start og sterk svømming i dag.

Formen er veldig bra om dagen, og jeg har svømt bra på trening. Det føles fint å svømme fort nå, og det lover godt inn mot EM som kommer i desember, sier han.. - Det er fortsatt ting jeg må jobbe med, og fokus er rettet på langbane og OL i Paris neste år, legger Lia til.. Nordsjøstevnet i Stavanger har internasjonal deltakelse..

