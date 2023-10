Norsk nedtur: Falt til nedrykksplass

Maren Mjelde var uheldig og satte ballen i eget mål midtveis i første omgang. Marit Bratberg Lund utlignet for Norge da hun kjempet inn 1-1 etter en times spill, men midtstopper Wendie Renard scoret 2-1 få minutter senere på en heading etter hjørnespark.– Vi kjempet, og vi gjorde ganske mye bra, så det er kjipt ikke å stå igjen med poeng, sier Norge-forsvarer Maria Thorisdottir til TV 2.

– Det var veldig frustrasjon rett etterpå, for vi var tidvis der, så det er kjipt å få 1-2-resultatet. Du tar ikke med deg noe positivt, sier Norges midtbanespiller Ingrid Syrstad Engen til TV 2. – Det er masse følelser. Det er både stolthet over utvikling av vårt eget spill når vi klarer å spille oss ut, men samtidig er det ekstremt frustrerende å tape på hjemmebane når det er en så fin og jevn kamp som vi har muligheter til å ta, sier Norge-målvakt Aurora Mikalsen.

SELVMÅL: Maren Mjelde klarte ikke å stokke beina da Frankrike tok ledelsen midtveis i første omgang. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Tre kamper inn i Nations League-gruppen står Norge fortsatt uten seier og med kun ett poeng. Frankrike topper gruppen med full pott. headtopics.com

– Totalt sett er det den beste kampen vi har gjort i de tre kampene vi har spilt mot et veldig, veldig godt lag. Det er noe å ta med oss videre. Det er ikke noe «quick fix», sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2.Etter Østerrikes 2-1-seier over Portugal falt Norge til sisteplass i gruppen. Sisteplassen rykker ned i Nations League og får dermed en vanskeligere kvalifisering til EM i 2025.

Norge har fortsatt tre kamper igjen av gruppen. Den første kommer mot Frankrike på bortebane tirsdag.Svenske Mimmi Löfwenius Veum, som ble klarert for spill onsdag, ble kastet rett inn fra start til sin landslagsdebuten. Vålerenga-spissen spilte hele kampen, og hun var involvert i utligningsmålet med innlegget i forkant av scoringen til Marit Bratberg Lund. headtopics.com

