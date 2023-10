Norsk blåmuggost vant Oste-VM

Det er osten «Nidelven Blå» som stakk av med seieren, skriver– Det er helt utrolig. Det er så stort. Vi har laget ost i 25 år. Dette betyr så mye, sier daglig leder Maren Gangstad til kanalen.

– Vi hadde ikke forventet dette i det hele tatt, og det er ekstra artig at hele ysteriet er på plass her, fortsetter hun.Ikke fått nok ostenytt? I dag er det faktisk «ostens dag». Den faller alltid på den siste fredagen i oktober, og i år er det den 27.

