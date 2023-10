Norsk beredskap Usikker på hvor lenge Sjøforsvaret kan opprettholde beredskapen

HØY AKTIVITET: 1. november har Forsvaret hatt et forhøyet beredskapsnivå i ett år. Det tærer på, spesielt i Sjøforsvaret, og bekymrer sjef i Marinen, Trond Gimmingsrud. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2En ung britisk soldat har de siste ukene, sammen med rundt 1200 andre briter, hatt arbeidsplass langs norskekysten – fra Lofoten i nord til Stavanger i sør.

Ifølge sjef Marinen, Trond Gimmingsrud, er allierte hangarskip langs norskekysten nå blitt den nye normalen. Marinesjefen er flydd ut til det britiske flaggskipet, for å evaluere de siste ukers samtrening. Også Danmark, Finland, Estland, Island, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige har deltatt.

– Og de styrkene, spesielt de maritime, er ikke i særlig grad påvirket av krigen. Russland har opprettholdt sin aktivitet og sin kapasitet. Derfor må vi også det. Selv om det koster.For interessen fra allierte sjømakter har også økt. Men Marinen er verken blitt flere folk, eller fått flere fartøy. headtopics.com

– Det kjenner vi på, særlig i forhold til personellet vårt, men også i forhold til fartøyene og vedlikeholdet av dem.

Lisa fra Fyllingsdalen vil redde «woke»– Jeg er usikker på om det går an å redde «woke», men det er viktigere enn noen gang å være det, sier Lisa Esohel Knudsen. Les mer ⮕

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Det som møtte nordmannen i Sverige fikk det til å gå kaldt nedover ryggen:Etter et langt liv i norsk fotball reiste Thomas Berntsen tidligere i år over grensen for å ta fatt på en gigantisk jobb. Les mer ⮕

Det vippet feil vei igjen for Vålerenga: – Er det tilfeldig?(Vålerenga - Rosenborg 1-3). VIF styrte i store perioder, men maktet ikke skape sjanser mot tilreisende trøndere. Da ble det tap. Les mer ⮕

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕