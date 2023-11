Norsk beredskap Forsvarsministeren åpner for å bestille flere ubåter

GAMLE: Norske ubåter må stadig bruke mer tid på vedlikehold, samtidig som det blir vanskeligere å få tak i reservedeler. Det går ut hardt over den operative tilgjengeligheten. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2Men for å henge med i svingene, mener Robertsen at det nå er på tide med et langt høyere ambisjonsnivå for ubåtflåten.

For å beskytte egne ubåter har Russland derfor relativt store og operative maritime styrker i nord. Og det får konsekvenser for Norge, forklarer den tidligere ubåtkapteinen. TORPEDO: De norske ubåtene er utrustet med tungvekts torpedoer. En av disse er nok til å senke et hvilket som helst fartøy. Hver ubåt kan ha opp til 14 torpedoer. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2TRANGT: Torpedoer og bagasje er lagret sammen med kokkens matlager om bord i de trange ubåtene. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2NORD: Ubåten KNM «Uredd» i nordnorske fjorder.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har tatt turen til Vestlandet for å få enda bedre kjennskap til det norske ubåtvåpenet, og Marinens ellers aldrende flåte. Da forsvarssjef Eirik Kristoffersen i sommer la frem sitt fagmilitære råd, var også han klar på at antall ubåter måtte økes.

– Ja. Det er noe vi skal vurdere i arbeidet med ny langtidsplan. Og se om det er mulig å øke antall ubåter, sier Gram.

