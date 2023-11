Norse Atlantic varsler strategisk gjennomgang

Derfor vil selskapet nå vurdere å hente 45 millioner dollar, tilsvarende 500 millioner kroner. Pengene skal sikre at selskapet kommer gjennom vintersesongen. Flere markedsaktører har «innledet diskusjoner med selskapet for å vurdere muligheter med selskapet. Derfor engasjeres nå rådgivere for å utforske og gi råd rundt de strategiske alternativene.

Scorpio, selskapet til den italienske Lauro-familien, som er største aksjonær i Norse, har blitt invitert til å få en plass i styret. Flyselskapet Norse Atlantic Airways leverte tirsdag kveld en fyldig rapport for selskapets tredje kvartal.

Den viser at inntektene i kvartalet endte på 205 millioner dollar, tilsvarende 2,29 milliarder kroner. Selskapet oppfyller også egne forventninger om å levere et positivt resultat. I kvartalet tjente selskapet 1,6 millioner dollar, tilsvarende 17,8 milloner kroner.

Normalt er tredjekvartal godt for flyselskaper. Det er da de skal tjene penger og bygge opp en buffer før den tøffe vinteren.Startet i mars 2021 av OSM-grunnlegger Bjørn Tore Larsen. Larsen er i dag toppsjef og største aksjonærFlyr passasjerer mellom Europa og Nord-Amerika, deriblant New York, Los Angeles og LondonPå forhånd har investorene fått et bilde av selskapets inntekter gjennom de månedlige trafikkrapportene.

Gründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen har sagt at han var spesielt fornøyd med med å ha fylt opp flyene mer og mer frem til toppmåneden i juli, da fyllingsgraden var 86 prosent. Lav fyllingsgrad har tidligere vært blantEtterspørselen dempet seg i enkelte markeder mot slutten av september. Dette var imidlertid ventet ettersom selskapets da gikk over til vinterplanen.Oljeprisen steg mot slutten av kvartalet til over 90 dollar fatet.

