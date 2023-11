Norse Atlantic henter inn 613 millioner kroner i rettet emisjon

Flyselskapet Norse Atlantic skriver i en børsmelding lørdag at 613 millioner kroner er hentet inn i en rettet emisjon. Opprinnelig ville selskapet hente 500 millioner kroner. Gründer, toppsjef og storaksjonær Bjørn Tore Larsen endte med en tildeling verdt 122 millioner kroner. Noe lavere enn de 150 millionene han opprinnelig var tiltenkt. Det skyldes ifølge selskapet at interessen fra andre investorer var stor.

Den italienske Lauro-familiens Scorpio, største aksjonær i Norse Atlantic, skyter inn 150 millioner kroner. Prisen per aksje ble satt til 11 kroner. En rabatt på 12 prosent. Totalt vil det utsendes 55,69 millioner nye aksjer fordelt på to transjer. Styret foreslår søndag en reparasjonsemisjon for aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen. Størrelsen er satt til 9,1 millioner aksjer. Begrunnelsen for emisjonen er at selskapet trenger penger til å komme seg gjennom vinteren som gjerne er en svak periode for flyselskaper.Styret vil engasjere strategiske rådgivere etter at «flere industrielle aktører» har kontaktet selskapet. Scorpio, selskapet til den italienske Lauro-familien, som er største aksjonær i Norse, har takket ja til en invitasjon om å bli representert i styret

