Norse-aksjonær positiv til mulig grep: – Sitter på veldig attraktive aktiva

Skagen-forvalter Sondre Solvoll Bakketun mener Norse har attraktive aktiva i form av billige leieavtaler på flyene sine, en faktor som kan være fristende for andre aktører.I kvartalsrapporten opplyser styret at det har hyret inn meglerhus for å gjøre en såkalt strategisk gjennomgang, en ordlyd som ofte brukes om potensielle salg, kjøp eller sammenslåinger av selskaper.Det skjer etter at «flere industrielle aktører» har kontaktet selskapet.

Fondet Skagen Vekst er niende største aksjonær i Norse med en aksjepost verdt 22 millioner kroner, tilsvarende 1,8 prosent av alle aksjene.Startet i februar 2021 av OSM-grunnlegger Bjørn Tore Larsen. Larsen er i dag toppsjef og storaksjonær.Flyr passasjerer mellom Europa og Nord-Amerika, deriblant New York, Los Angeles og London.– For Skagen Vekst har Norse hele tiden vært en liten posisjon som gjenspeiler både risikoen i forretningen og likviditeten i aksjen.

For selv om Norse som lovet leverer sitt første plusstall i regnskapet for kvartalet, krympet kontantbeholdningen selskapet skal tære på gjennom vinteren.Ved utgangen av kvartalet satt Norse med 42,6 millioner dollar på bok, ned fra 59 millioner dollar i andre kvartal.

Selskapet opplyser at både toppsjef Bjørn Tore Larsens selskap B T Larsen & Co og den italienske Lauro-familiens Scorpio har ytret støtte til kapitaljakten, og har planer om å bidra med minst deres andel av eierskapet i selskapet.

