- Norges tøffeste kjendis»: Ble syk under innspilling:

HAVNET I DUELL: Caroline Nitter havnet i duell etter å ha stått over etappe. Foto: Bernhard NyquistInfluenser og TV-profil Caroline Nitter (25) er en del av årets «71 Grader Nord – Norges tøffeste» kjendis-cast, hvor hun har imponert flere med sin prestasjon.

Nitter ble merket i forkant av duellen, fordi hun måtte stå over deler av etappen, grunnet akutt sykdom. – Så ble det bare verre og hver gang jeg la meg ned eller satt meg opp, fikk jeg svimmelhetsanfall som varte nesten i et halvt minutt, forteller hun.Hun forklarer at plagene særlig ble verre hver gang hun skulle bøye seg fram for å knyte sko, eller måtte se seg for nedover en bratt bakke.

De kraftigste anfallene varer vanligvis mindre enn et halvt minutt, men følelsen av å være småsvimmel og uvel kan vare noe lengre. Diagnosen stilles ved hjelp av hodemanøvrer som fremprovoserer et karakteristisk anfall av svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser. headtopics.com

– Jeg hadde plagene i noen dager før det ble gradvis verre. Det var verst den etappen jeg sto over, men så ble det litt bedre igjen.

