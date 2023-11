Norges første åpne homofile: – Bli med i kjelleren. Der er jeg naken.

Theatercaféen, på vei til herretoalettet: Nedover trappen flagrer skjerf og halsbånd, veske og vifte-vide bukser. 80-årsjubilanten, som naken-debuterte i 1963, feier over fotografen. Med stemmen. Lavt og lystig ler han:sjokkere litt. Det har jeg alltid gjort. Primadonna og diva, der har du meg, men aldri påtrengende, alt kommer av seg selv. Nå. Hva synes dere? Hvordan tar skulpturen seg ut? Ikke alle sitter evig naken foran et herretoalett, sier jeg.

