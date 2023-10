Norges ambassadør kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter krangel om krans

Norges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes. Krangelen oppsto etter at den russiske generalkonsulen, Nikolaj Konygin, trosset oppfordringene om å ikke holde markering ved Frigjøringsmonumentet ved 79-årsjubileet for sovjetisk frigjøring av den norske grensebyen.

Politiet har fått melding om masseslagsmål i Lørenskog, det opplyser de på X (tidligere kjent som Twitter).Den tidligere radioprogramlederen Gerd Johansen har gått bort i en alder av 82 år, skriver P4 Lyden av Norge, på sin Facebook-side.

– Ger var gjennom mange år programleder på P4, og vil bli husket som en av våre mest kjøre radiostemmer. Hvil i fred, skriver de. Politiet har fått melding om et mulig slagsmål mellom rundt åtte personer på Grønland i Oslo fredag kveld.Politiet opplyser at de har kontroll på to personer som begge er skadet.Politiet i Øst meldte fredag kveld om en trafikkulykke i en tunnell på E6 i Follo. Minst tre kjøretøy skal være involvert. headtopics.com

– Uhellet skal ha skjedd i høy hastighet og det skal være snakk om store materielle skader, skriver politiet på X (tidligere kjent som Twitter).– Det vi legger til grunn er at en bil i høyrefeltet har kommet i høy hastighet og kjørt inn i en bil bakfra. Bilen som ble truffet bakfra, kjørte inn i tunnellveggen. Den første bilen som innledningsvis kom i stor fart, har også gått i veggen, forteller Marstad.

I en oppdatering klokken 22.11 skriver politiet på X at fire personer er lettere skadet og kjøres med ambulanse til sykehus, samt at årsaken skal skyldes kappkjøring.Politiet i øst melder fredag kveld at de rundt klokken 20.40 rykket ut til en utforkjøring i Ullensaker. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Kranse-krangel tvinger Norges ambassadør inn på teppet i MoskvaNorges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes. Les mer ⮕

- Det hvite hus: - Russland henretter egne soldaterSiste nytt fra Dagbladet: Pressetalsmanns i det amerikanske utenriksdepartementet, John Kirby, hevder at det russiske militæret har henrettet russiske soldater som nekter å føl... Les mer ⮕

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕