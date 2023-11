Norge slapp med skrekken – storspilte mot Frankrike

Norge tapte 1–2 mot Frankrike da de møttes på Ullevaal for få dager siden. Denne gangen fikk aldri franskmennene hull på byllen mot et knallsterkt Norge. De hvitkledde var gode til å forsvare seg mot antatt bedre motstand.

På overtid i første omgang jublet hjemmelaget for scoring, men målet ble avblåst for offside like etterpå. Ekspertene i TV2s studio mente imidlertid at det fort kunne, og kanskje burde vært mål til vertene.Les også: Hevder Rashford dro på nattklubb etter ydmykelsen: – En dårlig avgjørelse

Frankrike sløste med sjanseneDet sto altså 0–0 til pause, men Frankrike kom ut i fyr og flamme for de siste 45. Det hjalp imidlertid lite da de norske jentene fortsatte de gode taktene fra første omgang.– Vi har marginene på vår side. Det ligger et mål i lufta her nå, mente TV2s kommentator Endre Olav Osnes.

Mot full tid fortsatte de norske landslagsspillerne de gode taktene og holdt stadig unna for franskmennene. I sluttminuttene hadde vertene sjanse på sjanse, men klarte ikke sette ballen mellom stengene.

– Vi har flaks, men hardt arbeid gjør at man får litt flaks også. De jobber hardt nå, mente TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen.UavgjortMot slutten av kampen var det nærmest utrolig at de franske spillerne ikke hadde satt en av sjansene de hadde hatt i andre omgang, men bommene var godt nytt for de norske jentene.

