Norge reddet fra skandale i prøve-VM i Trondheim

FORLEDEN ble Norge så vidt reddet fra en skandale. Lenge virket det som om Putins langrennshelter skulle få klarsignal allerede i prøve-VM i Trondheim denne helga, men det var heldigvis falsk alarm:. Den internasjonale olympiske komité satte avgjørelsen om Russland på vent. Det storpolitiske renkespillet til IOC-president Thomas Bach gjorde at skandalen tilfeldigvis ble utsatt.

Meningen var at et olympisk grønt lys for russisk internasjonal deltakelse, øyeblikkelig skulle åpne skisporet for Aleksandr Bolsjunov og de andre vinterstjernene. Men denne planen sprakk.. Johan Eliasch; svensken som er president i det internasjonale skiforbundet (FIS), ville at sporten blindt skulle følge IOCs vedtak.. Da dette vedtaket ikke kom i tide, kunne saken heller ikke bli behandlet på det siste styremøtet i FIS rett før sesongstart. Skipresidenten måtte droppe dette første forsøket på å hjelpe sin gamle turkamerat Vladimir Putin





