Norge planlegger stor investering i Forsvaret

Kortversjonen Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister. Langtidsplan en Dette er en plan som strekker seg over flere år og beskriver hvordan Forsvaret skal utvikles og hva slags utstyr og kapasiteter de skal ha. Det er en enormt stor investering i Forsvaret , som åpenbart vil skyve andre satsinger med skattebetalernes penger til side. På tolv år skal forsvarsbudsjettene nesten dobles i reell kroneverdi sammenlignet med i dag.

Totalt styrkes Forsvaret med 600 milliarder kroner. Regjeringen begrunner det med stor usikkerhet og Russlands invasjon i et annet naboland, Ukraina. – Det er et historisk løft for det norske forsvaret, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Må reparere grunnmuren Det første Ap/Sp-regjeringen vil gå i gang med, er å fylle opp igjen Forsvarets lagre med ammunisjon, drivstoff og utstyr

