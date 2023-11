Norge med sterkt poeng i Frankrike – reddet av kontroversiell avgjørelse

For Norges del er det viktig poeng i kampen mot å unngå direkte nedrykk fra nivå A. Det skiller ett poeng til Portugal på plassen over med to kamper igjen.EM-kvalifiseringsformatet endres fra og med neste år. Nå kvalifiserer man seg via Nations League.Tredje- og fjerdeplassen på nivå A vil gå til play off, men får en lett kamp i den en av to play off-runder.

Senere i omgangen traff Sandy Baltimore stolpen etter at hun fikk skjære innover i banen mot et ryggende norsk forsvar. Midt mellom alle de franske mulighetene skulle Norge også få en mulighet. Maren Mjelde raget høyest på et hjørnespark, men headet like til side for mål. Hun ble forstyrret i avslutningsøyeblikket av den franske målvakten.

Stolpetreff nummer to og tre for kvelden kom i sluttminuttene for Frankrike, men ballen spratt stadig på feil side av stengene for hjemmelagets del. Frida Maanum og Norge fikk en stor kontringsmulighet på tampen av kampen, men dårlig presisjon fra Arsenal-stjernen hindret norsk målsjanse.

