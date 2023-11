Norge med knallsterkt resultat i Frankrike

I andre omgang forsvarte Norge seg mot et massivt trykk fra hjemmelaget. Det franske laget traff metallet hele tre ganger, men Syrstad Engen og co. berget uavgjort.Barcelona-profilen får mye ros for sin innsats. TV 2s kommentatorteam mente at det var hennes beste landskamp.

– Hun har stått frem som en leder siden jeg kom inn. Hun har tatt det i trening, og har tatt det i kampene. Jeg er helt enig, og det er flere i dag som gjør det bra, roser Smerud.– Jeg vil alltid ta ansvar på banen og har kanskje også steppet litt opp utenfor. Det vil alltid være viktig for meg å ha den karakteren. Da blir man ekstra stolt i dag når laget responderer, sier hun til TV 2.

På topp kriget Mimmi Löfwenius Veum, som nylig «meldte overgang» til det norske landslaget, mot de franske stopperne. – Det var tøft. Men alle var på samme bølgelengde, og vi stod i krigen sammen. Da er det faen meg bare å pumpe ut det siste. Vi tar med oss dette poenget, sier 29-åringen.

TØFFE TAK: Mimmi Löfwenius Veum og lagvenninnene kjempet hardt for poenget i Frankrike. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2 Norge ligger fortsatt på sisteplass i Nations League-gruppen, som gir nedrykk, men er kun ett poeng bak Portugal.

Nedrykk vil gi en vanskeligere vei til EM i 2025. Ved tredjeplass blir det omspill, mens andreplassen er trygg.Rett før pause ble en fransk scoring annullert for offside. Reprisene kunne tyde på at avgjørelsen var av det hårfine slaget.

