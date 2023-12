Norge mangler strategi for deltakelse i Digital Europe-programmet

Eirik Andreassen i innovasjons-huben Nemonoor mener Norge fortsatt er avkoblet mye av Digital Europe-programmet. Norge har investert to milliarder i programmet, men mangler fortsatt en strategi for deltakelse.ble det klart at de to norske innovasjonskonsortiene Nemonoor og Oceanopolis får 20 millioner kroner hver under EU-programmet Digital Europe, hvorav halvparten kommer fra EU og og halvparten fra den norske regjeringen.

usikkerhet til den norske delen av finansieringenGjennom strategisk finansiering av prosjekter innen fem temaer vil EU-programmet styrke europeisk konkurransekraftt: Tungregning (superdatamaskiner), data og kunstig intelligens, cybersikkerhet og tillit, avanserte digitale ferdigheter samt utrulling av digitale løsninger og beste bruk av digitale kapasiteter og styrket interoperabilitet. Der Horizon har handlet mest om forskning og utvikling, handler Digital Europe handle mer om utrulling og realisering av resultate





digi_no » / 🏆 9. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Årets trener Eirik Horneland: – Det irriterer meg som faenBrann-treneren var ikke i feststemning dagen etter at eliteseriesølvet var i boks.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Teknologidirektør i Freyr har stor tro på norsk batterinæringTeknologidirektør Eirik Børsheim (35) i Freyr har fortsatt stor tro på norsk batterinæring, men frykter Norge skal tape i den globale konkurransen om det ikke legges bedre til rette for storskala produksjon.

Kilde: Teknisk - 🏆 7. / 63 Les mer »

– Svenske nettverk tenker «de kan kjøre over» NorgeSvensk krimjournalist mener at det kun er et tidsspørsmål før det skjer en oppblomstring her til lands.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Gikk i vasken sist: Nå prøver Norge igjenKan Norge redde verden? Eller er karbonfangst bare en unnskyldning for å pumpe opp mer olje?

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Nytt kapittel i Norge: – Jeg har jo fortsatt armene igjenULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) Mens Alla Girskyj (40) og Denys (5) har begynt å etablere seg som ukrainske flyktninger i Norge, ser hardt krigsskadede Yurij (41) for seg å bli soldat igjen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Forskjellen mellom Sverige og Norge er en gåteÉn pallplass etter fem gjennomførte verdenscuprenn er en iskald fasit for de norske langrennsdamene.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »